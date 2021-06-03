Юрист и аналитик Украинского института будущего Александр Чебаненко в программе «Романенко. Беседы» заявил, что законопроект об олигархах не соответствует Конституции. По его словам, права человека по распоряжению имуществом и политической активности подпадают под положения Конституции

«Есть гарантированные Конституцией права. Все законы и законные акты должны соответствовать Конституции. Есть статьи о праве собственности и там говорится, что допускается принудительное отчуждение объекта права собственности при условии, если к тому будут возмещена вся стоимость этого имущества. Это норма Конституции», - отметил Чебаненко.

По словам эксперта, если государство тем или иным образом пытается забрать определенное имущество, то согласно Конституции, оно должно заплатить за это справедливую цену, которая базируется на рыночной цене, а потом уже можно накладывать ограничения.

«Прежде всего – это возмещение и оно должно быть исключительно до того, как имущество переходит другому владельцу. Если лицо попадает в реестр и поэтому происходит ограничение его прав и свобод, то надо понимать, что это очень похоже на дискриминацию по имущественному состоянию. Дискриминация по имущественному состоянию может быть как положительная, так и отрицательная», - отметил юрист.

По мнению эксперта, из-за факта дискриминации по имущественному состоянию закон об олигархах может быть отменен в Конституционном суде, поскольку этот законопроект не соответствует Конституции. Также, как отметил юрист, права по распоряжению имуществом и политической активностью подпадают под права и свободы, которые утверждены Конституцией.

«Есть права, которые являются абсолютными, например, право на достоинство или право на жизнь. Они абсолютные, то есть нельзя частично ограничить право на жизнь или достоинство. Но есть права, ограничения которых допускается: право собственности, право на участие в политической жизни, но только во время войны или чрезвычайного положения. Другие ограничения носят неконституционный характер», - подчеркнул Чебаненко.

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