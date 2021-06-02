Новый выпуск своего блога «Правки Полякова» депутат Антон Поляков посвятил особе Томаша Фиалы. Ведущий рассказал, в каком сейчас состоянии этот «медиамагнат» и как он пытается защитить свой бизнес

Поляков обращает внимание, что Томаш Фиала - из пула Джорджа Сороса и ключевой донор «Голоса», который уже 20 лет находится в Украине и за это время много достиг. «В 2020 году, в рейтинге 100 самых богатых людей Украины от журнала Фокус, Фиала поднялся с 47 места на 28-е, нарастив свой капитал со $170 млн до $426 млн», - сообщает депутат.

Он отмечает, что Dragon Capital в последние годы занималась активной скупкой украинских активов, в частности недвижимости по выгодным ценам. Поляков уточняет, что компании досталось всего порядка 600 тысяч кв. м. недвижимости - по половине торговой и логистической.

Также он добавляет, что с 2016 до 2020 года совместно с зарубежными партнерами компания вложила более 600 миллионов долларов в этот сектор. «В интервью журналу Форбс в начале этого года Томаш Фиала заявил, что за 20 лет компания провела сделки на $5 млрд, а бизнес вырос почти в 200 раз», - сообщает Поляков.