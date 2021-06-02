Новый выпуск своего блога «Правки Полякова» депутат Антон Поляков посвятил особе Томаша Фиалы. Ведущий рассказал, в каком сейчас состоянии этот «медиамагнат» и как он пытается защитить свой бизнес
Поляков обращает внимание, что Томаш Фиала - из пула Джорджа Сороса и ключевой донор «Голоса», который уже 20 лет находится в Украине и за это время много достиг. «В 2020 году, в рейтинге 100 самых богатых людей Украины от журнала Фокус, Фиала поднялся с 47 места на 28-е, нарастив свой капитал со $170 млн до $426 млн», - сообщает депутат.
Он отмечает, что Dragon Capital в последние годы занималась активной скупкой украинских активов, в частности недвижимости по выгодным ценам. Поляков уточняет, что компании досталось всего порядка 600 тысяч кв. м. недвижимости - по половине торговой и логистической.
Также он добавляет, что с 2016 до 2020 года совместно с зарубежными партнерами компания вложила более 600 миллионов долларов в этот сектор. «В интервью журналу Форбс в начале этого года Томаш Фиала заявил, что за 20 лет компания провела сделки на $5 млрд, а бизнес вырос почти в 200 раз», - сообщает Поляков.
Он называет Томаша Фиалу олигархом новой формации и отмечает, что с 2014 он играет не только с инвестициями, но и с медиа. Так, депутат напоминает, что Dragon Capital дал инвестиции на создание журнала «Новое время», а в целом медиахолдинг охватывает еще журнал НВ, сайт NV.ua и Радио НВ. Он рассказывает, что в интервью «Лига» Фиала очертил инвестиции в холдинг суммой в 10 миллионов долларов.
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Ранее Politeka сообщала о том, что Кочетков назвал цель пребывания фиалы в Украине - обогащение.