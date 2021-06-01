Как Украине побороть своих олигархов? На эту тему поразмыслил политолог Михаил Чаплыга в своей программе «Чаплыга. Без вопросов», отметив, что ключевые фигуры олигархической системы сидят в правительстве только через лоббистов.

«Ни один олигарх не сможет получить и копейки, если монобольшинство не нажмет кнопочки «за бюджет», - утверждает ведущий. Попутно он отмечает, что бюджет не ограничивается только текстом соответствующего закона, но и охватывает пакет налоговых законов о ренте.

Итак, Чаплыга заключает, что олигархи бессильны, если не могут влиять на исполнительную власть, если в правительстве не имеют своих представителей. По словам политолога, в украинском правительстве существует зависимость: депутаты голосуют, за что нужно, а олигархи имеют возможность обогатиться.

«Скажите, пожалуйста, сколько раз вы жали кнопочки на неизвестные вам фамилии на посты министров, сколько раз вы их жали?», - задает он резонный вопрос. Чаплыга даже сравнивает этих депутатов с руками и пальцами каждого олигарха.

Поэтому, объясняет политолог, и борьбу с олигархами нужно начинать с устранения их лоббистов в правительстве. Чаплыга отмечает, что это те люди, которые всеми силами продвигают то, что выгодно олигархам.

Напоминаем, Чаплыга рассказал, как Зеленский сможет снова победить на выборах.

Ранее Politeka сообщала о том, что Чаплыга рассказал, откуда крупным украинским АЗС поставляют нефтепродукты.