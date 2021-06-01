Как Украине побороть своих олигархов? На эту тему поразмыслил политолог Михаил Чаплыга в своей программе «Чаплыга. Без вопросов», отметив, что ключевые фигуры олигархической системы сидят в правительстве только через лоббистов.
«Ни один олигарх не сможет получить и копейки, если монобольшинство не нажмет кнопочки «за бюджет», - утверждает ведущий. Попутно он отмечает, что бюджет не ограничивается только текстом соответствующего закона, но и охватывает пакет налоговых законов о ренте.
Итак, Чаплыга заключает, что олигархи бессильны, если не могут влиять на исполнительную власть, если в правительстве не имеют своих представителей. По словам политолога, в украинском правительстве существует зависимость: депутаты голосуют, за что нужно, а олигархи имеют возможность обогатиться.
«Скажите, пожалуйста, сколько раз вы жали кнопочки на неизвестные вам фамилии на посты министров, сколько раз вы их жали?», - задает он резонный вопрос. Чаплыга даже сравнивает этих депутатов с руками и пальцами каждого олигарха.
Поэтому, объясняет политолог, и борьбу с олигархами нужно начинать с устранения их лоббистов в правительстве. Чаплыга отмечает, что это те люди, которые всеми силами продвигают то, что выгодно олигархам.
Аллу Пугачеву засняли в объятиях длинноволосого любовника, фото уже в Сети: "Две звезды"
Дженнифер Лопес в кожаной мини-юбке даст фору молодым красоткам: "Безупречная какая"
Экс-муж Ксении Мишиной спустил ее с лестницы прямо в театре: "Начала плакать и кричать"
Трагически оборвалась жизнь 15-летнего внука Олега Филимонова, что известно: "Играл на площадке"
В Одессе порезали военного медика, всё из-за женщины: кадры и детали случившегося
Напоминаем, Чаплыга рассказал, как Зеленский сможет снова победить на выборах.
Ранее Politeka сообщала о том, что Чаплыга рассказал, откуда крупным украинским АЗС поставляют нефтепродукты.