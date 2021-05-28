После Оранжевой революции, в 2005 году, к бизнесмену Павлу Себастьяновичу пришли неожиданные «гости» и категорически предложили поделиться заработанным. Об этом в программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня» рассказал украинский предприниматель, писатель и общественный деятель, эксперт по вопросам налоговой реформы Павел Себастьянович.

«Сумма по НДС все накапливалась, и на момент, когда было 12 миллионов гривен, появились люди и сказали: «Нужно отдать половину и мы все возместим», - вспоминает он.

Чтобы заставить бизнесмена поделиться доходами, в ход шли различные методы, рассказывает Себастьянович.

«Для весомости было заведено несколько уголовных дел и проведены обыски. Были случаи, когда они вывозили металлолом, а я должен был его выкупить. Это был настоящий государственный рэкет. В конце концов, я решил закрыть этот бизнес. У меня был знакомый бизнесмен, так его просто убили и переписали бизнес на себя. Все это делали прокуратура, налоговая милиция. Я считаю, что это просто преступная группировка», - рассказывает Себастьянович.

Условия для ведения бизнеса стали таким невыносимыми, что он был вынужден прекратить деятельность.

«Я решил закрыть металлургический бизнес и начать строительный, - рассказывает Себастьянович. – Продал все оборудование, залил бетоном и начал эти помещения сдавать в аренду, построил административный корпус. У меня был инвестор, который должен был построить большой офисный центр, но пришел 2008 год и все наши планы рухнули. Но это было объективное цунами», - вспоминает предприниматель.

Напомним, это удар по тем людям, которые быстро могут вытащить из кошелька любую сумму денег и вложить в политическую структуру, - эксперт.

Также Politeka сообщала, что украинцу, который живет на прожиточный минимум, предлагается покупать в год не больше шести пар трусов, - Котенкова.