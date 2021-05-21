Лідер партії «Сила Нації» і керівник громадської організації «Захист и допомога» Андрій Пелюховський у студії програми Юрія Романенка «Романенко Бесіди» прокоментував санкції РНБО проти контрабандистів в Україні.

«Санкції проти контрабандистів – це небезпідставно і правильно. Це люди, які володіють величезними сумами. Очолював цей список Вадим Альперін – відомий контрабандист, флагман контрабанди», - розповідає він.

Однак у нинішній ситуації Андрій Пелюховський вбачає певний політичний підтекст.

«Я впевнений, що влада почала наполегливо готуватися до виборів, - повідомляє він. - Природно, є конкуренти, які можуть протистояти, - їм це невигідно і не комфортно. Санкції РНБО проти контрабанди – це удар по гаманцях. Це удар по тих людях, які швидко можуть витягнути з гаманця будь-яку суму грошей і вкласти в політичну структуру. Адже не секрет, що політика – це дуже дороге задоволення».

За словами Пелюховського, влада під виглядом боротьби з контрабандою усуває можливих донорів виборчих кампаній.

«Це йде не як боротьба з контрабандою, а удар по гаманцях. По тим можливим людям, які можуть профінансувати деякі політичні структури, які на тлі антирейтингу виросли, як на дріжджах. Не секрет, що Вадик Альперін теж фінансував виборчу кампанію Зеленського. Про це багато говорять і говорили. Тому зараз прибирають майбутніх конкурентів. Залишають тих, які фізично мають свій рейтинг фанатичного поля. Я маю на увазі Тимошенко, того ж Порошенка, ОТЗЖ і так далі. Але Зеленський зараз очолює цей рейтинг», - каже Пелюховський.

Нагадаємо, поки ми митників не змусимо закрити потоки контрабанди, нічого не буде, - Себастьянович.

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