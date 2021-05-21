Лидер партии «Сила Нации» и руководитель общественной организации «Защита и помощь» Андрей Пелюховский в студии программы Юрия Романенко «Романенко Беседы» прокомментировал санкции РНБО против контрабандистов в Украине.

«Санкции против контрабандистов – это небеспочвенно и правильно. Это люди, которые обладают огромными суммами. Возглавлял этот список Вадим Альперин – известный контрабандист, флагман контрабанды», - рассказывает он.

Однако в нынешней ситуации Андрей Пелюховский усматривает определенный политический подтекст.

«Я уверен, что власть начала упорно готовиться к выборам, - сообщает он. – Естественно, есть конкуренты, которые могут противостоять, - им это невыгодно и не комфортно. Санкции РНБО против контрабанды – это удар по кошелькам. Это удар по тем людям, которые быстро могут вытащить из кошелька любую сумму денег и вложить в политическую структуру. Ведь не секрет, что политика – это очень дорогое удовольствие».

По словам Пелюховского, власть под видом борьбы с контрабандой устраняет возможных доноров избирательных кампаний.

«Это идет не как борьба с контрабандой, а удар по кошелькам. По тем возможным людям, которые могут профинансировать кое-какие политические структуры, которые на фоне антирейтинга выросли, как на дрожжах. Не секрет, что Вадик Альперин тоже финансировал избирательную кампанию Зеленского. Об этом многие говорят и говорили. Поэтому сейчас убирают будущих конкурентов. Оставляют тех, которые физически имеют свой рейтинг фанатичного поля. Я имею в виду Тимошенко, того же Порошенко, ОПЗЖ и так далее. Но Зеленский сейчас возглавляет этот рейтинг», - говорит Пелюховский.

Напомним, пока мы таможенников не заставим закрыть потоки контрабанды, ничего не будет, - Себастьянович.

Также Politeka сообщала, что надо не повышать налоги для добросовестного бизнеса, а перекрыть контрабандные и земельные схемы – нардеп.



