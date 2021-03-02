На трассе Киев-Чоп произошла авария с участием двух автомобилей

В результате ДТП в больницу были доставлены 4 человека, передает "Мукачево нет."

2 пострадавших в ДТП средней степени тяжести, один крайне тяжелый и молодая девушка в тяжелом состоянии. У нее была диагностирована открытая черепно-мозговая травма с множественными переломами черепа.

Еще один старший мужчина в коме, его состояние тяжелое. У другой пострадавшей травма грудной клетки, еще у одного молодого человека состояние стабильное.

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Кроме того мы писали, что в Закарпатской области в лесу обнаружили тело молодого человека

Жуткий случай произошел недалеко от села Имстичево.

Труп обнаружил случайный мужчина, гулявший неподалеку с собаками.

Погибшим оказался 20-летний житель села Имстичево. В деревне о нем отзываются только положительно.

Сейчас на месте обнаружения тела работали полицейские, которые и устанавливают причину смерти.

К слову, на Харьковщине внезапно приостановилось вакцинирование: данные в деталях.

Как сообщала Politeka, в Харькове не хватает водителей автомобилей скорой помощи, детали: 8 тысяч за 12 часов.

Также Politeka писала про ЧП в метро Харькова: машинист выпрыгнул из вагона, детали происшествия.