На трассе Киев-Чоп произошла авария с участием двух автомобилей

В результате ДТП в больницу были доставлены 4 человека, передает "Мукачево нет."

2 пострадавших в ДТП средней степени тяжести, один крайне тяжелый и молодая девушка в тяжелом состоянии. У нее была диагностирована открытая черепно-мозговая травма с множественными переломами черепа.

Еще один старший мужчина в коме, его состояние тяжелое. У другой пострадавшей травма грудной клетки, еще у одного молодого человека состояние стабильное.

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Жуткий случай произошел недалеко от села Имстичево.

Труп обнаружил случайный мужчина, гулявший неподалеку с собаками.

Погибшим оказался 20-летний житель села Имстичево. В деревне о нем отзываются только положительно.

Сейчас на месте обнаружения тела работали полицейские, которые и устанавливают причину смерти.

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