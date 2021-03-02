На трассе Киев-Чоп произошла авария с участием двух автомобилей
В результате ДТП в больницу были доставлены 4 человека, передает "Мукачево нет."
2 пострадавших в ДТП средней степени тяжести, один крайне тяжелый и молодая девушка в тяжелом состоянии. У нее была диагностирована открытая черепно-мозговая травма с множественными переломами черепа.
Еще один старший мужчина в коме, его состояние тяжелое. У другой пострадавшей травма грудной клетки, еще у одного молодого человека состояние стабильное.
Бывший муж Лорак внезапно прилетел в Москву, как прошло «воссоединение»: «Я люблю мою…»
Самоуверенный Дан Балан пощекотал Кароль в месте для поцелуев: "До безумия…"
Скандал разразился на "Голосі країни" из-за новой подопечной Монатика: "Не справедливо, когда приходят вот такие..."
Скандалом обернулся новый эфир шоу "Маска", украинцы в ярости: "Вот и слили героя, а Данилко в плюсе!"
Поддатая Полякова разделась и полезла с Ефросининой и Плакидюк в чан на даче: "Как японские обезьяны..."
Кроме того мы писали, что в Закарпатской области в лесу обнаружили тело молодого человека
Жуткий случай произошел недалеко от села Имстичево.
Труп обнаружил случайный мужчина, гулявший неподалеку с собаками.
Погибшим оказался 20-летний житель села Имстичево. В деревне о нем отзываются только положительно.
Сейчас на месте обнаружения тела работали полицейские, которые и устанавливают причину смерти.
К слову, на Харьковщине внезапно приостановилось вакцинирование: данные в деталях.
Как сообщала Politeka, в Харькове не хватает водителей автомобилей скорой помощи, детали: 8 тысяч за 12 часов.
Также Politeka писала про ЧП в метро Харькова: машинист выпрыгнул из вагона, детали происшествия.