В Закарпатской области в лесу обнаружили тело молодого человека

Жуткий случай произошел недалеко от села Имстичево.

Труп обнаружил случайный мужчина, гулявший неподалеку с собаками.

Погибшим оказался 20-летний житель села Имстичево. В деревне о нем отзываются только положительно.

Сейчас на месте обнаружения тела работали полицейские, которые и устанавливают причину смерти.

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Кроме того мы писали, что в Харькове на улице полдня пролежало тело человека.

Об этом сообщает местный Телеграм-канал "Харьков Life".

"На Отакара Яроша, 16а уже пол дня лежит труп…. Службам как всегда пофиг, так как никто денег не дал. Вокруг ходят дети, собаки обнюхивают", - сказано в сообщении.

К слову, на Харьковщине внезапно приостановилось вакцинирование: данные в деталях.

Как сообщала Politeka, в Харькове не хватает водителей автомобилей скорой помощи, детали: 8 тысяч за 12 часов.

Также Politeka писала про ЧП в метро Харькова: машинист выпрыгнул из вагона, детали происшествия.