Працівники критично важливих для держави підприємств можуть втратити бронювання від мобілізації за певних умов у лютому 2025 року.

З 28 лютого 2024 року працівники критичної інфраструктури, які не відповідають встановленим критеріям, можуть втратити бронювання і бути мобілізованими до лав Збройних сил України.

Про це заявив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко. Він додав, що підприємства, які втрачають статус критично важливих або не відповідають їх критеріям, автоматично позбавляються можливості бронювати своїх працівників від мобілізації.

Територіальні центри комплектування мають право мобілізувати працівників, які втратили бронювання. В той же час, ТЦК намагаються йти назустріч підприємствам, які забезпечують оборонну спроможність країни, а також підприємствам зв’язку та енергетики, даючи їм час на перебронювання ключових працівників. Нардеп також пояснив, що мобілізаційне завдання встановлюється з урахуванням потужностей підприємств і обсягів продукції, яка потрібна для забезпечення армії. Деякі підприємства втратили ці завдання через те, що не змогли їх виконати.

Федієнко також підкреслив, що оскільки 28 лютого частина військовозобов'язаних втратить бронювання і може бути мобілізована, працівнкам критичної інфраструктури варто заздалегідь подбати про те, щоб долучитися до відповідного військового підрозділу через механізм рекрутингу.

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