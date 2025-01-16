Сотрудники критически важных для государства предприятий могут потерять бронирование от мобилизации при определенных условиях в феврале 2025 года.

С 28 февраля 2024 года работники критической инфраструктуры, не отвечающие установленным критериям, могут потерять бронирование и быть мобилизованными в ряды Вооруженных сил Украины.

Об этом заявил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко. Он добавил, что предприятия, которые теряют статус критически важных или не отвечают их критериям, автоматически избавляются от возможности бронировать своих работников от мобилизации.

Территориальные центры комплектования имеют право мобилизовать потерявших бронирование работников. В то же время ТЦК пытаются идти навстречу предприятиям, обеспечивающим оборонную способность страны, а также предприятиям связи и энергетики, давая им время на перебронирование ключевых работников. Нардеп также пояснил, что мобилизационная задача устанавливается с учетом мощностей предприятий и объемов продукции, необходимой для обеспечения армии. Некоторые предприятия потеряли эти задачи из-за того, что не смогли их выполнить.

Федиенко также подчеркнул, что поскольку 28 февраля часть военнообязанных потеряет бронирование и может быть мобилизована, работникам критической инфраструктуры следует заранее позаботиться о том, чтобы присоединиться к соответствующему военному подразделению через механизм рекрутинга.

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