Про це йдеться у повідомленні Держекоінспекції.

На виконання наказу Міндовкілля, державні інспектори Державної екологічної інспекції України провели захід державного нагляду (контролю) на території Космацького лісництва Філії “Кутське лісове господарство” Державного спеціалізованого господарського підприємства “Ліси України” в Івано-Франківській області.

Перевірка відбулася за зверненням громадянина, який повідомив про можливі порушення природоохоронного законодавства. До роботи долучилися інспектори з Волинської, Тернопільської областей та Карпатського округу.

Виявлено факти незаконної вирубки дерев, що суперечать нормам Лісового кодексу України, Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" та Закону України "Про природно-заповідний фонд". Збитки довкіллю становлять 83 243 809 гривень.

Державна екологічна інспекція виставила Філії “Кутське лісове господарство” претензію з вимогою добровільного відшкодування шкоди. Матеріали справи передані до правоохоронних органів відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України для притягнення винних осіб до відповідальності.