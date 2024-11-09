На виконання наказу Міндовкілля, державні інспектори Державної екологічної інспекції України провели захід державного нагляду (контролю) на території Космацького лісництва Філії “Кутське лісове господарство” Державного спеціалізованого господарського підприємства “Ліси України” в Івано-Франківській області.
Перевірка відбулася за зверненням громадянина, який повідомив про можливі порушення природоохоронного законодавства. До роботи долучилися інспектори з Волинської, Тернопільської областей та Карпатського округу.
Виявлено факти незаконної вирубки дерев, що суперечать нормам Лісового кодексу України, Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" та Закону України "Про природно-заповідний фонд". Збитки довкіллю становлять 83 243 809 гривень.
Державна екологічна інспекція виставила Філії “Кутське лісове господарство” претензію з вимогою добровільного відшкодування шкоди. Матеріали справи передані до правоохоронних органів відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України для притягнення винних осіб до відповідальності.