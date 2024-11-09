Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.

Во исполнение приказа Минокружения, государственные инспекторы Государственной экологической инспекции Украины провели мероприятие государственного надзора (контроля) на территории Космачского лесничества Филиала "Кутское лесное хозяйство" Государственного специализированного хозяйственного предприятия "Леса Украины" в Ивано-Франковской области.

Проверка прошла по обращению гражданина, который сообщил о возможных нарушениях природоохранного законодательства. К работе присоединились инспекторы Волынской, Тернопольской областей и Карпатского округа.

Выявлены факты незаконной вырубки деревьев, противоречащих нормам Лесного кодекса Украины, Закона Украины "Об охране окружающей природной среды" и Закона Украины "О природно-заповедном фонде". Ущерб окружающей среде составляет 83 243 809 гривен.

Государственная экологическая инспекция выставила Филиалу "Кутское лесное хозяйство" претензию с требованием добровольного возмещения вреда. Материалы дела переданы в правоохранительные органы в соответствии с требованиями Уголовного процессуального кодекса Украины для привлечения виновных к ответственности.