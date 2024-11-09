Во исполнение приказа Минокружения, государственные инспекторы Государственной экологической инспекции Украины провели мероприятие государственного надзора (контроля) на территории Космачского лесничества Филиала "Кутское лесное хозяйство" Государственного специализированного хозяйственного предприятия "Леса Украины" в Ивано-Франковской области.
Проверка прошла по обращению гражданина, который сообщил о возможных нарушениях природоохранного законодательства. К работе присоединились инспекторы Волынской, Тернопольской областей и Карпатского округа.
Выявлены факты незаконной вырубки деревьев, противоречащих нормам Лесного кодекса Украины, Закона Украины "Об охране окружающей природной среды" и Закона Украины "О природно-заповедном фонде". Ущерб окружающей среде составляет 83 243 809 гривен.
Государственная экологическая инспекция выставила Филиалу "Кутское лесное хозяйство" претензию с требованием добровольного возмещения вреда. Материалы дела переданы в правоохранительные органы в соответствии с требованиями Уголовного процессуального кодекса Украины для привлечения виновных к ответственности.