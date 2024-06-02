В Одеській області затримали двох чоловіків за спробу організації втечі для ухилянтів.

В Одеській області затримали двох чоловіків за спробу організації незаконного виїзду з країни. 42-річний одесит пообіцяв своєму 37-річному знайомому, який підлягає призову, допомогти виїхати з України. За цю послугу він запросив вісім тисяч доларів, які запропонував прикордоннику за допомогу в переведенні "клієнта" через один з пропускних пунктів на кордоні з Молдовою.

Прикордонник повідомив керівництву про отриману пропозицію хабара, і незаконні дії були задокументовані. Зловмисників затримали.

У визначений час організатор привіз свого знайомого до прикордонного пункту для реалізації плану. Правоохоронці затримали ухилянта на кордоні під час передачі першого траншу хабара у розмірі чотирьох тисяч доларів. Пізніше вони затримали і організатора, коли той, переконаний, що його знайомий уже покинув країну, передав прикордоннику ще чотири тисячі доларів.

Правоохоронці вилучили всю суму хабара та автомобіль, який використовувався для перевезення ухилянта.

Обом затриманим висунуто підозру. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Правопорушникам загрожує щонайменше чотири роки позбавлення волі з конфіскацією майна.

Джерело: volnorez

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