В Одесской области задержаны двое мужчин за попытку организации незаконного выезда из страны. 42-летний одессит пообещал своему 37-летнему знакомому, который подлежит призыву помочь выехать из Украины. За эту услугу он пригласил восемь тысяч долларов, которые предложили пограничнику за помощь в переводе "клиента" через один из пропускных пунктов на границе с Молдовой.

Пограничник сообщил руководству о полученном предложении взятки, и незаконные действия были задокументированы. Злоумышленников задержали.

В определенное время организатор привез своего знакомого в пограничный пункт для реализации плана. Правоохранители задержали уклоняющегося на границе во время передачи первого транша взятки в размере четырех тысяч долларов. Позже они задержали и организатора, когда тот, убежденный, что его знакомый уже покинул страну, передал пограничнику еще четыре тысячи долларов.

Правоохранители изъяли всю сумму взятки и автомобиль, который использовался для перевозки уклоняющегося.

Обоим задержанным выдвинуто подозрение. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Правонарушителям грозит не менее четырех лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Источник: volnorez

Ранее Politeka также писала о том, что в Одессе произошла масштабная драка, в которой участвовали граждане и люди в камуфляже. В Интернете начали распространяться слухи, что среди участников этой драки могут быть работники местного военкомата.

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