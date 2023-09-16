Починаючи з липня 2022 року, я особисто залучений в антикризовому плані щодо Запорізької АЕС, мав комунікацію з Рафаелем Гроссі, був неодноразово присутнім на нарадах різного рівня і, як експерт, на постійній основі беру участь у розробці заходів реагування на усі види загроз, які витікають зі статусу АЕС, що знаходиться під окупацією.

Природно, що я маю велику кількість контактів з атомно-енергетичної спільноти, в тому числі серед українського персоналу Запорізької АЕС.

Так, за наявною у мене інформацією, нещодавно повністю вийшла з ладу очисна система продувочної води парогенераторів енергоблока № 6 - установка СВО-5 (спецводоочистка). Імовірна причина – недбалість та непрофесійні дії російського "начальника зміни" хімічного цеху, який пропустив момент насичення фільтрів СВО-5/2. Це призвело до потрапляння радіоактивної борованої води у машинну залу енергоблока №6. Рідина потрапила у конденсатно-живильний тракт і присутній в ній розчин борної кислоти вступає в хімічну взаємодію із металом трубопроводів та обладнанням другого контуру, яке зроблено із нелегованої сталі марки "Ст20".

Щоб виправити ситуацію зараз теплоносій другого контуру намагаються відмити шляхом водообміну. Тобто, радіоактивну боровану воду розбавляють хімічно очищеною водою. Суміш заливається у зливний циркуляційний водовід і охолоджувальний ставок. Це порушує всі санітарні норми та правила, встановлені для експлуатації атомних станцій, адже радіоактивний теплоносій потрапляє у зовнішнє середовище.

На питання українського персоналу, чому енергоблок №6 не переводиться в стан холодного зупину, а енергоблок №4 в стан гарячого, російські "спеціалісти" пояснюють, що це "вимога Москви".

Така інформація викликає велике занепокоєння. Реакція Росії у вигляді бездіяльності дає підстави говорити про створення підґрунтя для шантажу України і світу майбутньою ядерною катастрофою.

Тому, це підтверджує думку про те, що в ДК "Росатом" прийнято рішення використати енергоблок №6, де наявне протікання з першого контуру в другий, для реалізації ланцюгового сценарію порушення всіх бар'єрів безпеки. Це передбачає переохолодження та пошкодження реактора, а також гільйотинне руйнування трубок парогенераторів, що викличе максимальний ефект "доміно".

При цьому, росіяни намагатимуться досягти максимального інформаційного ефекту, щоб стримувати дії української армії на південному напрямку, апелюючи до МАГАТЕ щодо "загрози ядерної катастрофи". Аналогічні аргументи використовуватимуться для пояснення присутності російських "фахівців" та їхніх кураторів – начебто для ліквідації можливої катастрофи.

Попри кричущі порушення безпеки, зокрема втрату цілісності першого і другого контурів та потрапляння радіоактивного носія в зовнішнє середовище, продовжується грубе порушення радіаційної і ядерної безпеки ЗАЕС. Технологічний регламент і аварійні інструкції не виконуються. Інформація про реальний стан справ не доводиться ні Державній інспекції ядерного регулювання України (ДІЯРУ), ні НАЕК "Енергоатом", ні МАГАТЕ.

Дивує відсутність реакції на такі дії інспекторів МАГАТЕ, які начебто "зачаровані" росіянами й не бачать й не розуміють масштабів порушень. Натомість вони рибалять в ставку охолоджувачі (в який, власне, зливається радіоактивна вода) в компанії Юрія Чернічука – колаборанта, якого окупаційна влада призначила "генеральним директором Запорізької АЕС". Тобто, інспекторів МАГАТЕ у прямому сенсі використовують як інформаційну "димову завісу" для приховування порушень і створення "алібі" для росіян.

Сподіваюсь, що ця інформація сприятиме посиленню тиску з боку міжнародної спільноти на Росію з метою недопущення найгіршого сценарію.

Бо інакше на лаві підсудних в Гаазі сидітимуть не тільки росіяни.

Виктор Куртєв