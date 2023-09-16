Начиная с июля 2022 года, я лично вовлечен в антикризисном плане по Запорожской АЭС, имел коммуникацию с Рафаэлем Гросси, неоднократно присутствовал на совещаниях разного уровня и, как эксперт, на постоянной основе участвую в разработке мер реагирования на все виды угроз из статуса АЭС, находящейся под оккупацией.

Естественно, что у меня большое количество контактов с атомно-энергетическим сообществом, в том числе среди украинского персонала Запорожской АЭС.

Так, по имеющейся у меня информации, недавно полностью вышла из строя очистная система продувочной воды парогенераторов энергоблока №6 – установка СВО-5 (спецводоочистка). Вероятная причина – небрежность и непрофессиональные действия российского "начальника смены" химического цеха, пропустившего момент насыщения фильтров СВО-5/2. Это привело к попаданию радиоактивной борированной воды в машинный зал энергоблока №6. Жидкость попала в конденсатно-питательный тракт и присутствующий в ней раствор борной кислоты вступает в химическое взаимодействие с металлом трубопроводов и оборудованием второго контура, сделанным из нелегированной стали марки "Ст20".

Чтобы исправить сейчас теплоноситель второго контура пытаются отмыть путем водообмена. То есть радиоактивную борированную воду разбавляют химически очищенной водой. Смесь заливается в сливной циркуляционный водовод и охлаждающий пруд. Это нарушает все санитарные нормы и правила, установленные для эксплуатации атомных станций, ведь радиоактивный теплоноситель попадает во внешнюю среду.

На вопрос украинского персонала, почему энергоблок №6 не переводится в состояние холодной остановки, а энергоблок №4 в состояние горячего, российские "специалисты" объясняют, что это "требование Москвы".

Такая информация вызывает большую обеспокоенность. Реакция России в виде бездействия дает основания говорить о создании основы для шантажа Украины и мира будущей ядерной катастрофой.

Поэтому это подтверждает мнение о том, что в ДК "Росатом" принято решение использовать энергоблок №6, где имеется протечка из первого контура во второй, для реализации цепного сценария нарушения всех барьеров безопасности. Это предполагает переохлаждение и повреждение реактора, а также гильотинное разрушение трубок парогенераторов, что вызовет максимальный эффект "домино".

При этом россияне постараются достичь максимального информационного эффекта, чтобы сдерживать действия украинской армии на южном направлении, апеллируя к МАГАТЭ по поводу "угрозы ядерной катастрофы". Аналогичные аргументы будут использоваться для объяснения присутствия российских "специалистов" и их кураторов - вроде бы для ликвидации возможной катастрофы.

Несмотря на вопиющие нарушения безопасности, в частности потерю целостности первого и второго контуров и попадание радиоактивного носителя во внешнюю среду, продолжается грубое нарушение радиационной и ядерной безопасности ЗАЭС. Технологический регламент и аварийные инструкции не выполняются. Информация о реальном положении дел не приходится ни Государственной инспекции ядерного регулирования Украины (ДИАРА), ни НАЭК "Энергоатом", ни МАГАТЭ.

Удивляет отсутствие реакции на такие действия инспекторов МАГАТЭ, которые вроде бы "очарованы" россиянами и не видят и не понимают масштабов нарушений. Они рыбачат в ставку охладители (в который, собственно, сливается радиоактивная вода) в компании Юрия Черничука – коллаборанта, которого оккупационные власти назначили "генеральным директором Запорожской АЭС". То есть, инспекторов МАГАТЭ в прямом смысле используют как информационный "дымовой занавес" для сокрытия нарушений и создания "алиби" для россиян.

Надеюсь, что эта информация будет способствовать усилению давления со стороны международного сообщества на Россию с целью недопущения худшего сценария.

Иначе на скамье подсудимых в Гааге будут сидеть не только россияне.

Виктор Куртев