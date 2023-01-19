Директор фонду «REUA» Олег Кленін пояснив, що в Україні є проблема з очищенням води і її потрібно вирішувати, а в розвинених країнах у будинках ставлять одразу кран із питною водою.

Про це він розповів у програмі «Діалоги з Максимом Ялі».

«Є нормативи води, які має отримати людина. 150 літрів на людину потрібно чистої води. Це для того, щоб душ прийняти, зокрема помити посуд, випрати в пральній машинці і таке інше. А питної чистої треба лише 3 літри», - розповідає Олег Кленін.

Тобто, пояснює він, потрібно або давати середньої якості багато води, але її пити не можна, або високої якості, але тоді її використовуватимуть і для побутових потреб, тоді вона стає набагато дорожчою. За словами експерта, у розвинених країнах існує 3 крани: холодна, гаряча та питна вода.

Як зазначає гість програми, технічно зараз вирішити це завдання неможливо, тому потрібно відновити водоканал, щоб була вода для потреб людини, тобто середнього рівня, а високоякісну питну потрібно постачати окремо.

«Потрібно ставити системи очищення води локально в районах, щоб люди мали доступ, вони могли її або купити, або отримати за якимись пенсійними знижковими посвідченнями. Але це окреме очищення води. Так, можна дочистити до якості питної води ту водопровідну, яка надходить, але це два завдання і поєднати їх у вирішенні неможливо», - робить висновок Олег Кленін.

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