Директор фонда «REUA» Олег Кленин объяснил, что в Украине есть проблема с очисткой воды и ее нужно решать, а в развитых странах в домах ставят сразу кран с питьевой водой.

Об этом он рассказал в программе «Диалоги с Максимом Яли».

«Есть нормативы воды, которые должен получить человек. 150 литров на человека нужно чистой воды. Это для того, чтобы душ принять, в том числе помыть посуду, постирать в стиральной машинке и так далее. А питьевой чистой надо всего 3 литра», - рассказывает Олег Кленин.

То есть, объясняет он, нужно либо давать среднего качества много воды, но ее пить нельзя, либо высокого качества, но тогда ее будут использовать и для бытовых нужд, тогда она становится гораздо дороже. По словам эксперта, в развитых странах существует 3 крана: холодная, горячая и питьевая вода.

Как отмечает гость программы, технически сейчас решить эту задачу невозможно, поэтому нужно восстановить водоканал, чтобы была вода для нужд человека, то есть среднего уровня, а высококачественную питьевую нужно поставлять отдельно.

«Нужно ставить системы очистки воды локально в районах, чтобы у людей был доступ, они могли ее или купить, или получить по каким-то пенсионным скидочным удостоверениям. Но это отдельная очистка воды. Да, можно дочистить до качества питьевой воды ту водопроводную, которая поступает, но это две задачи и совместить их в решении невозможно», - заключает Олег Кленин.

Как сообщала Politeka, Кленин рассказал, что их фонд планирует построить для мариупольцев небольшой город.

Также Politeka писала о том, что Бизяев рассказал, к чему готовятся США на восточных границах Польши.