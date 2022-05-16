Після тривалих перевірок її таки пустили в країну. Водночас, її брат Сергій Льовочкін разом зі скандальним бізнесменом Юрієм Дубинським, а також своїм другом Олександром Пузановим все ще ховається від війни в Україні на французькому елітному курорті.

Про це повідомляє Обозрєватєль з посиланням на власні джерела. Юлія Льовочкіна виїхала з України ще в січні і за законом не мала права без додаткових дозволів та набуття статусу перебувати на території ЄС більше трьох місяців поспіль. Ймовірно, у зв'язку з цим у неї могли б виникнути проблеми при перетині кордону (точну причину співрозмовники не назвали).

І Юлія та Сергій Льовочкіни зобов'язані були повернутися в Україну та продовжити парламентську діяльність. Сергій Льовочкін, як і його партнери Юрій Дубинський та Олександр Пузанов, є військовозобов'язаними. Робота в парламенті дає право на бронювання, однак у період воєнного стану він мав перебувати в Україні.

В результаті ж Льовочкін ховається від війни, і від своєї парламентської діяльності, і від військової мобілізації. Раніше стало відомо, що сім'ї Льовочкіних належить вілла в комуні Сен-Жан-Кап-Ферра, що за 6 км від Ніцци.

Разом із Льовочкіним у Франції ховаються від війни бізнесмен Юрій Дубинський та нардеп, голова київської міської організації ОПЗЖ Олександр Пузанов. Пузанов – однокласник Юлії Льовочкіної, а також друг та партнер Сергія Льовочкіна.

Юрій Дубинський – керівник "Євроенерготрейд", який був замішаний у скандалі з "Укргазвидобуванням". За нашою інформацією, Дубинський постачав газ на заводи олігарха Дмитра Фірташа під гарантії Льовочкіна. І Фірташ нібито досі винен компанії Дубинського, яка є найбільшим імпортером газу в Україні, 1 млрд грн.

Дубинський, за даними судового реєстру, проходив як обвинувачений. Його визнали винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 27, ч.2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України (фіктивне підприємництво). Постановлено сплатити на користь ПАТ "Укргазвидобування" на відшкодування завданих збитків 30 млн. грн.