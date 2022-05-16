После длительных проверок ее таки пустили в страну. В то же время, ее брат Сергей Левочкин вместе со скандальным бизнесменом Юрием Дубинским, а также своим другом Александром Пузановым все еще скрывается от войны в Украине на французском элитном курорте.

Об этом сообщает Обозреватель со ссылкой на собственные источники. Юлия Левочкина уехала с Украины еще в январе и по закону не имела права без дополнительных разрешений и приобретения статуса находиться на территории ЕС более трех месяцев подряд. Вероятно, в связи с этим у нее могли бы возникнуть проблемы при пересечении границы (точную причину собеседники не назвали).

И Юлия и Сергей Левочкины обязаны были вернуться в Украину и продолжить парламентскую деятельность. Сергей Левочкин, как и его партнеры Юрий Дубинский и Александр Пузанов, являются военнообязанными. Работа в парламенте дает право на бронирование, однако в период военного положения он должен был находиться в Украине.

В результате же Левочкин скрывается от войны, и от своей парламентской деятельности, и от военной мобилизации. Ранее стало известно, что семье Левочкиных принадлежит вилла в коммуне Сен-Жан-Кап-Ферра, что в 6 км от Ниццы.

Вместе с Левочкиным во Франции прячутся от войны бизнесмен Юрий Дубинский и нардеп, глава киевской городской организации ОПЗЖ Александр Пузанов. Пузанов-одноклассник Юлии Левочкиной, а также друг и партнер Сергея Левочкина.

Юрий Дубинский – руководитель "Євроенерготрейд", который был замешан в скандале с "Укргаздобычей". По нашей информации, Дубинский поставлял газ на заводы олигарха Дмитрия Фирташа под гарантии Левочкина. И Фирташ якобы до сих пор должен компании Дубинского, которая является крупнейшим импортером газа в Украине, 1 млрд грн.

Дубинский, по данным судебного реестра, проходил в качестве обвиняемого. Его признали виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 УК Украины (фиктивное предпринимательство). Постановлено уплатить в пользу ПАО "Укргаздобыча" на возмещение причиненных убытков 30 млн. грн.