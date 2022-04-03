Як повідомив Генеральний штаб ЗС України, росіяни почали залучати підрозділи російських військ у Придністров'ї для провокацій і демонстраційних дій на кордоні з Україною.

"Активізовано роботу із залучення підрозділів російських військ, що базуються на території Придністровського регіону Республіки Молдова для проведення провокацій і демонстраційних дій на кордоні з Україною. Відзначена передислокація російських військ і підрозділів так званої придністровсько-Молдавської Республіки з метою підготовки до ведення демонстрації готовності до наступу і, можливо, бойових дій проти України» - уточнює ГШ ЗС України.

Відразу після цього спікер Одеської обласної Військової адміністрації Сергій Братчук сказав, що Одеська область врахує ці ризики. До речі, вони не тільки враховані, але вже є конкретні рішення і дії з боку українських військових. Зокрема, одне з підрозділів 122-ї бригади тероборони вийшло в зазначений район, в готовності зустріти війська противника. До них приєдналися і бійці добровольчого корпусу "Правий сектор" з 3-го окремого батальйону під командуванням друга " Гонти».

"Як тільки сунуться - будемо відразу вбивати. Полоненими обтяжувати себе не будемо. Якщо добре піде, то віддамо окуповане Придністров'я Молдавії " - розповів один з бійців окремої штурмової роти ДУК.

Євген Васильченко