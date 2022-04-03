Как сообщил Генеральний штаб ЗС Украины, Россияне начали привлекать подразделения российских войск в Приднестровье для провокаций и демонстрационных действий на границе с Украиной.

«Активизирована работа по привлечению подразделений российских войск, базирующихся на территории Приднестровского региона Республики Молдова для проведения провокаций и демонстрационных действий на границе с Украиной. Отмечена передислокация российских войск и подразделений так называемой приднестровско-молдавской республики с целью подготовки к ведению демонстрации готовности к наступлению и, возможно, боевых действий против Украины» - уточняет ГШ ЗС Украины.

Сразу после этого спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сказал, что Одесская область учтет эти риски. Кстати, они не только учтены, но уже есть конкретные решения и действия со стороны украинских военных. В частности, одно с подразделений 122-й бригады теробороны вышло в указанный район, в готовности встретить войска противника. К ним присоединились и бойцы добровольческого корпуса «Правый сектор» с 3-го отдельного батальона под командованием друга «Гонты».

«Как только сунутся – будем сразу убивать. Пленными обременять себя не будем. Если хорошо пойдет, то отдадим оккупированное Приднестровье Молдавии» - рассказал один с бойцов отдельной штурмовой роты ДУК.

Евгений Васильченко