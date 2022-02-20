Суспільство заслуговує на те, щоб дізнатися правду про драматичний переод історії країни, якою б жорстокою вона не була. Про це написав у своєму Фейсбук політичний експерт Дмитро Марунич, коментуючи мітинг, що пройшов сьогодні в центрі Києва, приурочений до річниці розстрілів на Майдані.

За словами експерта, кілька тисяч мітингувальників висунули жорсткі вимоги до влади: завершити розслідування трагедії, покарати винних.

«Прозвучали і чисто політичні вимоги, - зазначив Марунич. - Почати реальні дії по поверненню Донбасу, а також відкликати підпис під Будапештським меморандумом. Як то кажуть, взявся Володимир Олександрович-виконуй".

Політолог зазначив, що минуло вже вісім років, проте влада досі так і не завершила розслідування.

"Вбивства перших активістів, які брали участь у подіях на Майдані, залишаються нерозкритими, - підкреслив він. - Злочини проти силовиків і зовсім не розслідуються. Навіть по тих епізодах, справи по яких передані в суди, так і не винесені вироки. Керівники прокуратури обіцяють і обіцяють, після чого забувають до наступної річниці. Учасники сьогоднішньої акції вимагають відставки керівників силових органів, генпрокурора Ірини Венедиктової та президента Володимира Зеленського. У цьому я їх підтримую"»

Нагадаємо, в центрі Києва сьогодні пройшла численна акція, приурочена до річниці трагічних подій на Майдані, де в 2014 році загинуло більше ста осіб. Близько 4 тисяч учасників акції вимагали завершити розслідування подій на Майдані і покарати винних. Активісти скандували патріотичні гасла і вимагали повернути Україні Крим і Донбас. Крім того, мітингувальники вигукували заклики вийти з Будапештського меморандуму, не здатного захистити Україну від зовнішньої агресії. Не отримавши відповідь на свої вимоги, активісти запалили димові шашки і фаєра і кілька разів намагалися прорвати кордон поліції в результаті чого зав'язалася бійка.