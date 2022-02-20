Общество заслуживает того, чтобы узнать правду о драматическом переоде истории страны, какой бы жестокой она ни была. Об этом написал в своем Фейсбук политический эксперт Дмитрий Марунич, комментируя прошедший сегодня в центре Киева митинг, приуроченный к годовщине расстрелов на Майдане.

По словам эксперта, несколько тысяч митингующих выдвинули жесткие требования к власти: завершить расследование трагедии, наказать виновных.

«Прозвучали и чисто политические требования, - отметил Марунич. - Начать реальные действия по возвращению Донбасса, а также отозвать подпись под Будапештским меморандумом. Как говорится, взялся Владимир Александрович – выполняй».

Политолог отметил, что прошло уже восемь лет, однако власти до сих пор так и не завершили расследования.

«Убийства первых активистов, участвовавших в событиях на Майдане, остаются нераскрытыми, - подчеркнул он. - Преступления против силовиков и вовсе не расследуются. Даже по тем эпизодам, дела по которым переданы в суды, так и не вынесены приговоры. Руководители прокуратуры обещают и обещают, после чего забывают до следующей годовщины. Участники сегодняшней акции требуют отставки руководителей силовых органов, генпрокурора Ирины Венедиктовой и президента Владимира Зеленского. В этом я их поддерживаю».

Напомним, в центре Киева сегодня прошла многочисленная акция, приуроченная к годовщине трагических событий на Майдане, где в 2014 году погибло более ста человек. Около 4 тысяч участников акции требовали завершить расследования событий на Майдане и наказать виновных. Активисты скандировали патриотические лозунги и требовали вернуть Украине Крым и Донбасс. Кроме того, митингующие выкрикивали призывы выйти из Будапештского меморандума, не способного защитить Украину от внешней агрессии. Не получив ответ на свои требования, активисты зажгли дымовые шашки и файера и несколько раз пытались прорвать кордон полиции в результате чего завязалась драка.