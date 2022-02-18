Журналістка Катерина Котенкова пояснила, як і з якою метою у березні проводитимуть індексацію виплат для українських пенсіонерів і розповіла, яким буде підвищення.

Про це вона розповіла у програмі «Суть подій» на каналі Знай.ua.

«Індексація стосуватиметься лише тих, хто вийшов на заслужений відпочинок до 2019 року. Справа в тому, що в інших розмір пенсії ще не встиг застаріти. Індексація дозволяє осучаснити виплату з огляду на зміну розміру зарплат. У формулі розрахунку пенсій враховується середня за три роки заробітна плата. Зарплати зростають, а інфляція сягає двозначного числа. Як результат, щороку фактичний розмір пенсії українців знижується, вони можуть дозволити собі менше продуктів та товарів», - пояснила Катерина Котенкова.

За її словами, щоб усунути таку несправедливість, і запровадили індексацію пенсій. Вона додала, що індексація стосується пенсійних виплат, встановлених для кожного пенсіонера залежно від його страхового стажу та зарплати, з якої платилися соціальні відрахування. Журналістка зазначила, що різних надбавок, які, наприклад, виплачують пенсіонерам віком від 80 років та 75-80 років, це не стосується.

«Тепер по цифрах. Страхові пенсії, призначені до 2019 року, — середній розмір підвищення складе близько 500 грн. Пенсії військовим – середній розмір підвищення становитиме 700 грн. Мінімальні розміри пенсій з інвалідності внаслідок аварії на ЧАЕС — середній розмір підвищення становитиме 400 грн. Також на 14% проіндексують інші пенсії особам з інвалідністю з числа ліквідаторів аварії на ЧАЕС», - розповіла Катерина Котенкова.

Журналістка зазначила, що індексацію пенсії та соціальних виплат насамперед буде проведено серед найбільш уразливих верств населення. Зокрема, пояснила вона, йдеться про працюючих пенсіонерів. За її словами, військовослужбовцям у середньому піднімуть пенсії на 700 грн., страхові пенсії, які були призначені до 2019 року, – в середньому зросте на 500 грн. Катерина Котенкова додала, що мінімальна пенсія по інвалідності внаслідок аварії на ЧАЕС та інші пенсії, призначені ліквідаторам трагедії на ЧАЕС, у середньому зросте на 400 грн.

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