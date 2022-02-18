Журналистка Катерина Котенкова объяснила, как и с какой целью в марте будут проводить индексацию выплат для украинских пенсионеров, и рассказала, каким будет повышение.

Об этом она рассказала в программе «Суть событий» на канале Знай.ua.

«Индексация коснется только тех, кто вышел на заслуженный отдых до 2019 года. Дело в том, что у остальных размер пенсии еще не успел так сказать «устареть». Индексация позволяет осовременить выплату с учетом изменения размера зарплат. В формуле расчета пенсий учитывается средняя за три года зарплата. Зарплаты растут, а инфляция достигает двухзначного числа. Как результат, каждый год фактический размер пенсии украинцев снижается, они могут позволить себе меньше продуктов и товаров», - объяснила Катерина Котенкова.

По ее словам, чтобы устранить такую несправедливость, и ввели индексацию пенсий. Она добавила, что индексация касается пенсионных выплат, установленных для каждого пенсионера в зависимости его страхового стажа и зарплаты, с которой платились социальные отчисления. Журналистка отметила, что различных надбавок, которые, к примеру, выплачивают пенсионерам старше 80 лет и 75−80 лет, это не касается.

«Теперь по цифрам. Страховые пенсии, назначенные до 2019 года — средний размер повышения составит около 500 грн. Пенсии военным — средний размер повышения составит 700 грн. Минимальные размеры пенсий по инвалидности в результате аварии на ЧАЭС — средний размер повышения будет составлять 400 грн. Так же на 14 % проиндексируют другие пенсии лицам с инвалидностью из числа ликвидаторов аварии на ЧАЭС», - рассказала Катерина Котенкова.

Журналистка отметила, что индексация пенсии и социальных выплат в первую очередь будет проведена среди наиболее уязвимых слоев населения. В частности, объяснила она, речь идет о работающих пенсионерах. По ее словам, военнослужащим в среднем поднимут пенсии на 700 грн., страховые пенсии, которые были назначены до 2019 года – в среднем вырастет на 500 грн. Катерина Котенкова добавила, что минимальная пенсия по инвалидности в результате аварии на ЧАЭС и другие пенсии, назначенные ликвидаторам трагедии на ЧАЭС в среднем вырастет на 400 грн.

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