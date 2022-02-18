Лідер рок-гурту «Воплі Відоплясова» Олег Скрипка поділився власним досвідом участі у 2001 році у зйомках фільму за текстом Миколи Гоголя «Вечори на хуторі поблизу Диканьки».

Про це він розповів у відеоблозі Тетяна Воржевої «PALAEpodkast».

За словами лідера рок-гурту, колись Гоголь буквально ввів моду на все українське. «Втім, вона існувала і до нього. А у нас, на пострадянському просторі, й досі діють радянські традиції», - міркує він.

Коли ж починали знімати фільм, розповідає Олег Скрипка, він заявив, що буде зніматися тільки в тому разі, якщо це буде українськомовна версія. Тим не мнеш, зазначає він, такої версії не було взагалі і зараз йому постійно її обіцяють, але ніхто цим так і не займається.

Загалом же, зазначає лідер рок-гурту, він доволі толерантний, але у 2001 році тільки повернувся з Франції, був налаштований доволі пафосно, радикально і зовсім не сприймав попсу. «Я поставив умову, що даватиму стусани Кіркорову – адже в книзі Вакула, якого я грав, давав стусани персонажу Кіркорова, чортові. І це сталося, це було знято», - згадує Олег Скрипка.

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https://youtu.be/nTgYL_HpYl8