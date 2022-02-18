Лидер рок-группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка поделился собственным опытом участия в 2001 году в съемках фильма по тексту Николая Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки».

Об этом он рассказал в видеоблоге Татьяна Воржевой «PALAEpodkast».

По словам лидера рок-группы, когда-то Гоголь буквально ввел моду на все украинское. «Впрочем, она отчасти существовала и до него. А у нас, на постсоветском пространстве, до сих пор действуют советские традиции», - рассуждает он.

Когда начинали снимать фильм, рассказывает Олег Скрипка, он заявил, что будет сниматься только в том случае, если это будет украиноязычная версия. Тем не менее, отмечает он, такой версии не было вообще и сейчас ему постоянно ее обещают, но никто этим так и не занимается.

В целом же, отмечает лидер рок-группы, он довольно толерантен, но в 2001 году только вернулся из Франции, был настроен довольно пафосно, радикально и вовсе не воспринимал попсу. «Я поставил условие, что буду давать пинки Киркорову – ведь в книге Вакула, которого я играл, давал пинки персонажу Киркорова, чёрту. И это произошло, это было снято», - вспоминает Олег Скрипка.

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https://youtu.be/nTgYL_HpYl8