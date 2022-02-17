Один з найбільших китайських автовиробників Chery презентував нову модель авто, яке також з'явиться на українському ринку.

У мережі з'явилася інформація про новий кросовер китайського виробництва, який може потрапити в Україну.

Не так давно один з найбільших китайських автовиробників Chery запустив у виробництво нову модель кросовера, яка називається Omoda 5. Модель позиціонується як глобальна, тому не виключено, що вона потрапить і на український авторинок, де китайські машини в останні роки користуються відчутно великим попитом. Про це повідомляє "MMR", передає інформацію hyser.

Chery Omoda 5. Фото: MMR

Перший час під капотом нового кросовера буде встановлюватися тільки 1,6-літровий двигун потужністю 197 к.с. Силовий агрегат буде працювати в парі з семишвидкісною автоматичною трансмісією. Пізніше автомобілісти зможуть придбати версію з півторалітровим мотором, гібридною установкою і навіть повністю електричним двигуном.

Нова модель будується на платформі Tiggo 5X. його довжина становить 4400 мм, ширина — 1830 мм. Колісна база становить 2630 мм.

Chery Omoda 5. Фото: MMR

Модель виділяється яскравим екстер'єром і стильним салоном. Усередині машини водія зустрічає сплющене знизу кермо, повністю сенсорний блок управління системою мультимедіа і клімат-контролем. У топових комплектаціях салон оброблений шкірою, є панорамний дах і бездротова зарядка смартфонів.