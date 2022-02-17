Один из крупнейших китайских автопроизводителей Chery презентовал новую модель авто, которое также появится на украинском рынке.

В сети появилась информация о новом кроссовере китайского производства, который может попасть в Украину.

Не так давно один из крупнейших китайских автопроизводителей Chery запустил в производство новую модель кроссовера, которая называется Omoda 5. Модель позиционируется как глобальная, поэтому не исключено, что она попадет и на украинский авторынок, где китайские машины в последние годы пользуются ощутимо большим спросом. Об этом сообщает "MMR", передает информацию hyser.

Chery Omoda 5. Фото: MMR

Первое время под капотом нового кроссовера будет устанавливаться только 1,6-литровый двигатель мощностью 197 л.с. Силовой агрегат будет работать в паре с семискоростной автоматической трансмиссией. Позднее автомобилисты смогут приобрести версию с полуторалитровым мотором, гибридной установкой и даже полностью электрическим двигателем.

Новая модель строится на платформе Tiggo 5x. Его длина составляет 4400 мм, ширина — 1830 мм. Колесная база составляет 2630 мм.

Chery Omoda 5. Фото: MMR

Модель выделяется ярким экстерьером и стильным салоном. Внутри машины водителя встречает сплющенный снизу руль, полностью сенсорный блок управления системой мультимедиа и климат-контролем. В топовых комплектациях салон отделан кожей, есть панорамная крыша и беспроводная зарядка смартфонов.