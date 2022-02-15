Астролог Наталія Верхуша пояснила, як у натальній карті прочитати речі, які допоможуть людині досягнути висот.

Про це вона розповіла у програмі «Прогноз» з ведучою Любов'ю Завальнюк.

За словами астролога, потрібно дивитися людські якості Сонця і можна й не розділяти їх на позитивні та негативні, оскільки всіх їх можна використати в житті. «І якщо людина приходить з якостями знака зодіаку, перед нею стоїть завдання розкривати ці якості», - пояснює вона. Тим не менш, зауважує Наталія Верхуша, не варто спрямовувати якості у негативний бік, тоді є ризик отримати ворогів і витратити всі сили. Тому, каже вона, у цьому плані варто йти в позитивний бік, це розширить енергію.

Другим складовим елементом успіху гостя програми називає Місяць. Зокрема, розповідає вона, якщо він знаходиться у земних або водяних знаках, то людині потрібна самотність. Тобто, пояснює Наталія Верхуша, таким людям не підійде відпочинок у вигляді свят і розваг із друзями, натомість їм варто посидіти наодинці із собою та поміркувати, зібратися із власними думками та розпланувати щось.

Астролог підкреслює, що людина повинна знати, який відпочинок їй підходить і в який бік їй варто рухатися, аби запалити власне Сонце. Взагалі ця тема, зазначає вона, особливо поширена сьогодні в астрології, йдеться про сонцезапальні дії – певні види діяльності, що підходять знакам зодіаку за їхніми якостями.

Як пояснює Наталія Верхуша, виконання цих дій дозволяє знакам зодіаку проявити свої якості як методи компенсації. «Припустимо, якщо ви Стрілець, то Стрільцю добре грати у шахи та розвивати своє стратегічне мислення. Якщо це Риби, то влаштовуйте фотосесії, тому що Риби – це все, що пов'язано з медійністю. Якщо це Скорпіони, то вам потрібні наднавантаження та якийсь екстремальний спорт. Такими діями ви запалюватимете своє Сонце», - пояснює гостя програми.

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