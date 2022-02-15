Астролог Наталья Верхуша объяснила, как в натальной карте прочесть вещи, которые помогут человеку достичь высот.
Об этом она рассказала в программе «Прогноз» с ведущей Любовью Завальнюк.
По словам астролога, нужно смотреть человеческие качества Солнца и можно и не разделять их на положительные и отрицательные, поскольку все их можно использовать в жизни. «И если человек приходит с качествами знака зодиака, перед ним стоит задача раскрывать эти качества», – объясняет она. Тем не менее, отмечает Наталья Верхуша, не стоит направлять качества в отрицательную сторону, тогда есть риск заполучить врагов и потратить все силы. Поэтому, говорит она, в этом отношении следует идти в положительную сторону, это расширит энергию.
Вторым составляющим элементом успеха гостья программы называет Луну. В частности, рассказывает она, если он находится в земных или водяных знаках, то человеку нужно одиночество. То есть, объясняет Наталья Верхуша, таким людям не подойдет отдых в виде праздников и развлечений с друзьями, им стоит посидеть наедине с собой и поразмыслить, собраться с собственными мыслями и распланировать что-то.
Астролог подчеркивает, что человек должен знать, какой отдых ему подходит и в какую сторону ему следует двигаться, чтобы зажечь собственное Солнце. Вообще эта тема, отмечает она, особенно распространена сегодня в астрологии, речь идет о солнцевоспалительных действиях – определенных видах деятельности, подходящих знакам зодиака по их качествам.
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Как объясняет Наталья Верхуша, исполнение этих действий позволяет знакам зодиака проявить свои качества как методы компенсации. «Допустим, если вы Стрелец, то Стрельцу хорошо играть в шахматы и развивать свое стратегическое мышление. Если это Рыбы, то устраивайте фотосессии, потому что Рыбы – это все, что связанно с медийностью. Если это Скорпионы, то вам нужны сверхнагрузки и какой-то экстремальный спорт. Такими действиями вы будете зажигать свое Солнце», - объясняет гостья программы.
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