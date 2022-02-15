Астролог Наталья Верхуша объяснила, как в натальной карте прочесть вещи, которые помогут человеку достичь высот.

Об этом она рассказала в программе «Прогноз» с ведущей Любовью Завальнюк.

По словам астролога, нужно смотреть человеческие качества Солнца и можно и не разделять их на положительные и отрицательные, поскольку все их можно использовать в жизни. «И если человек приходит с качествами знака зодиака, перед ним стоит задача раскрывать эти качества», – объясняет она. Тем не менее, отмечает Наталья Верхуша, не стоит направлять качества в отрицательную сторону, тогда есть риск заполучить врагов и потратить все силы. Поэтому, говорит она, в этом отношении следует идти в положительную сторону, это расширит энергию.

Вторым составляющим элементом успеха гостья программы называет Луну. В частности, рассказывает она, если он находится в земных или водяных знаках, то человеку нужно одиночество. То есть, объясняет Наталья Верхуша, таким людям не подойдет отдых в виде праздников и развлечений с друзьями, им стоит посидеть наедине с собой и поразмыслить, собраться с собственными мыслями и распланировать что-то.

Астролог подчеркивает, что человек должен знать, какой отдых ему подходит и в какую сторону ему следует двигаться, чтобы зажечь собственное Солнце. Вообще эта тема, отмечает она, особенно распространена сегодня в астрологии, речь идет о солнцевоспалительных действиях – определенных видах деятельности, подходящих знакам зодиака по их качествам.

Как объясняет Наталья Верхуша, исполнение этих действий позволяет знакам зодиака проявить свои качества как методы компенсации. «Допустим, если вы Стрелец, то Стрельцу хорошо играть в шахматы и развивать свое стратегическое мышление. Если это Рыбы, то устраивайте фотосессии, потому что Рыбы – это все, что связанно с медийностью. Если это Скорпионы, то вам нужны сверхнагрузки и какой-то экстремальный спорт. Такими действиями вы будете зажигать свое Солнце», - объясняет гостья программы.

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