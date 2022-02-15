Астролог Альбіна Пономаренко розповіла, що нам принесе лютий та які є позитивні дати лютого.

Про це вона розповіла у новому випуску «Прогноз» з ведучою Любов'ю Завальнюк.

«16 лютого буде хорошим днем до 18 години 58 хвилин, в цей час потрібно встигнути зробити важливі справи. Місяць буде у Леві, це сильний знак для творчості, роботи з дітьми, для акторської професії та вчителів. Тому якщо ви творча людина, вам обов'язково потрібно зловити цей момент. Також хороші дні – це 17 та 18 лютого, тому можна цими днями скористатися. 17 лютого буде Сонце у королівському градусі, а Місяць буде у Діві і це добре для різних справ та будь-якого бізнесу», - розповіла Альбіна Пономаренко.

Астролог сказала, що, якщо людям потрібно розпочати бізнес саме у лютому, то потрібно скористатися лише датами 17 чи 18 лютого. А 20 лютого буде дзеркальна дата, повідомила вона, і це буде двадцятий місячний день. Символ дзеркальної дати орел, підкреслила вона, і тому це буде максимально сильний день. 20 лютого – це рідкісний день, вважає вона, коли на спадному Місяці можна розпочати нові проєкти, оскільки цей день гарний саме для бізнесу.

«Гарні дні будуть 22 та 24 лютого, бо це теж фаза спадного Місяця. 22 лютого гарний день для роботи з інформацією та символ цього дня – золотий ключик. Цей день призначений для роботи з якимись дуже складними питаннями та роботою з гороскопом. Будь-яка інформація, яку ви почуєте 22 лютого, як золотий ключик, відчиняє потаємні дверцята. І якщо 22 лютого вам спадає якась ідея на думку, то потрібно обов'язково її записати і не можна ігнорувати», - резюмувала Альбіна Пономаренко.

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