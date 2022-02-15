Астролог Альбина Пономаренко рассказала, что нам принесет февраль и какие есть позитивные даты февраля.

Об этом она рассказала в новом выпуске «Прогноз» с ведущей Любовью Завальнюк.

«16 февраля будет хорошим днем до 18 часов 58 минут, в это время нужно успеть сделать важные дела. Луна будет во Льве, это сильный знак для творчества, работы с детьми, для актерской профессии и учителей. Поэтому если вы творческий человек, вам обязательно нужно словить этот момент. Также хорошие дни – это 17 и 18 февраля, поэтому можно этими днями воспользоваться. 17 февраля будет Солнце в королевском градусе, а Луна будет в Деве и это хорошо для различных дел и любого бизнеса», - рассказала Альбина Пономаренко.

Астролог сказала, что, если людям требуется начать бизнес именно в феврале, то нужно воспользоваться только датами 17 или 18 февраля. А 20 февраля будет зеркальная дата, сообщила она, и это будет двадцатый лунный день. Символ зеркальной даты орел, подчеркнула она, и поэтому это будет максимально сильный день. 20 февраля – это редкий день, считает она, когда на убывающей Луне можно начать новые проекты, так как этот день хороший именно для бизнеса.

«Хорошие дни будут 22 и 24 февраля, потому что это тоже фаза убывающей Луны. 22 февраля хороший день для работы с информацией и символ этого дня – золотой ключик. Этот день предназначен для работы с какими-то очень сложными вопросами и работой с гороскопом. Любая информация, которую вы услышите 22 февраля, как золотой ключик, открывает потайную дверцу. И если 22 февраля вам приходит какая-то идея в голову, то нужно обязательно ее записать и нельзя игнорировать», - резюмировала Альбина Пономаренко.

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