Онук легендарної української співачки Софії Ротару, Анатолій Євдокименко, показав себе в новому стильному образі напередодні випуску свого дебютного альбому.

Онук Софії Ротару відомий під псевдонімом SHMN, як діджей і автор музичних треків, передає Politeka.net. Анатолій Євдокименко складає електронну музику, яка поєднує в собі багато настроїв, а об'єднує всі треки пристрасть.

Днями музикант повідомив у своєму Instagram, що записує дебютний альбом. А поки платівка готується до виходу Анатолій Євдокименко ділиться в мережі яскравими кадрами фотосесії.

Так, онук Софії Ротару приміряв стильний образ в пальто. Фото було зроблено в жовтих тонах. Знімок хлопець вирішив ніяк не підписувати.

Публікація швидко зібрала десятки лайків і трохи коментарів.

"💥💥💥🪐🪐🪐", "🎩🪐🎬", "Чому так красиво?😍 😍 😍 ", "Красень🔥", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, також Анатолій Євдокименко захоплюється фотографією. Зокрема, онук легенди нерідко знімав свою молодшу сестру Софію. Зараз дівчина живе в США і зустрічається з молодим мільйонером Денисом Жадановим. Пара багато подорожує разом.

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