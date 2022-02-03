Внук легендарной украинской певицы Софии Ротару, Анатолий Евдокименко, показал себя в новом стильном образе в преддверии выпуска своего дебютного альбома.

Внук Софии Ротару известен под псевдонимом SHMN, как диджей и автор музыкальных треков, передает Politeka.net. Анатолий Евдокименко сочиняет электронную музыку, которая соединяет в себе много настроений, а объединяет все треки страсть.

На днях музыкант сообщил в своем Инстаграм, что записывает дебютный альбом. А пока пластинка готовится к выходу Анатолий Евдокименко делится в Сети яркими кадрами фотосессии.

Так, внук Софии Ротару примерял стильный образ в пальто. Фото было сделано в желтых тонах. Снимок парень решил никак не подписывать.

Публикация быстро собрала десятки лайков и немного комментариев.

"💥💥💥🪐🪐🪐", "🎩🪐🎬", "Почему так красиво?😍😍😍", "Красавец🔥", - написали пользователи Сети.

Отметим, также Анатолий Евдокименко увлекается фотографией. В частности, внук легенды нередко снимал свою младшую сестру Софию. Сейчас девушка живет в США и встречается с молодым миллионером Денисом Жадановым. Пара много путешествует вместе.

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