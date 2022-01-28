Старша дочка співачки Олі Полякової стала отримувати компліменти в мережі після кожної появи на публіці з мамою, тому цей раз не був винятком.

Однак Популярність Маші Полякової теж зростає з неймовірною швидкістю. І дівчина намагається домогтися успіху самостійно, не користуючись славою знаменитої матері. Чого тільки вартий музичний колектив Маші Полякової, про існування якого «Королева ночі» і не знала, поки її не запросили на прем'єру.

Але ось зрідка дочка все-так і не проти скупатися в променях слави Олі Полякової, пише hyser. Так дівчина супроводжувала зірку на прем'єру музичного шоу»Голос країни".

Фотозвіт Маша Полякова опублікувала на своїй особистій сторінці в мережі Instagram. Для виходу на червону доріжку дівчина одягла яскраво-червоний брючний костюм з паєтками, і натягнула чорну краватку в якості аксесуара.

Скріншот зі сторінки Маші Полякової в мережі Instagram.

Шанувальники вкотре відзначили неймовірну подібністю Олі Полякової з дочкою. Багато також усипали зірок компліментами і милими коментарями.