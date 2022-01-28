Однак Популярність Маші Полякової теж зростає з неймовірною швидкістю. І дівчина намагається домогтися успіху самостійно, не користуючись славою знаменитої матері. Чого тільки вартий музичний колектив Маші Полякової, про існування якого «Королева ночі» і не знала, поки її не запросили на прем'єру.
Але ось зрідка дочка все-так і не проти скупатися в променях слави Олі Полякової, пише hyser. Так дівчина супроводжувала зірку на прем'єру музичного шоу»Голос країни".
Фотозвіт Маша Полякова опублікувала на своїй особистій сторінці в мережі Instagram. Для виходу на червону доріжку дівчина одягла яскраво-червоний брючний костюм з паєтками, і натягнула чорну краватку в якості аксесуара.
Шанувальники вкотре відзначили неймовірну подібністю Олі Полякової з дочкою. Багато також усипали зірок компліментами і милими коментарями.
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