Однако популярность Маши Поляковой тоже растет с неимоверной скоростью. И девушка старается добиться успеха самостоятельно, не пользуясь славой знаменитой матери. Чего только стоит музыкальный коллектив Маши Поляковой, о существовании которого «Королева ночи» и не знала, пока ее не пригласили на премьеру.
Но вот изредка дочь все-так и не прочь искупаться в лучах славы Оли Поляковой, пишет hyser. Так девушка сопровождала звезду на премьеру музыкального шоу «Голос країни».
Фотоотчет Маша Полякова опубликовала на своей личной страничке в сети Instagram. Для выхода на красную дорожку девушка надела ярко-красный брючный костюм с пайетками, и натянула черный галстук в качестве аксессуара.
Поклонники в который раз отметили невероятное сходством Оли Поляковой с дочерью. Многие также усыпали звезд комплиментами и милыми комментариями.
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