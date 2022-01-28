Старшая дочь певицы Оли Поляковой стала получать комплименты в сети после каждого появления на публике с мамой, поэтому этот раз не был исключением.

Однако популярность Маши Поляковой тоже растет с неимоверной скоростью. И девушка старается добиться успеха самостоятельно, не пользуясь славой знаменитой матери. Чего только стоит музыкальный коллектив Маши Поляковой, о существовании которого «Королева ночи» и не знала, пока ее не пригласили на премьеру.

Но вот изредка дочь все-так и не прочь искупаться в лучах славы Оли Поляковой, пишет hyser. Так девушка сопровождала звезду на премьеру музыкального шоу «Голос країни».

Фотоотчет Маша Полякова опубликовала на своей личной страничке в сети Instagram. Для выхода на красную дорожку девушка надела ярко-красный брючный костюм с пайетками, и натянула черный галстук в качестве аксессуара.

Скриншот со страницы Маши Поляковой в сети Instagram.

Поклонники в который раз отметили невероятное сходством Оли Поляковой с дочерью. Многие также усыпали звезд комплиментами и милыми комментариями.