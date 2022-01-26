Відома співачка Надя Дорофєєва зізналася, що кожен день для неї нелегкий, адже їй доводиться боротися зі своїми страхами і невпевненістю - іноді красуня дозволяє собі бути іншою.

Співачка опублікувала у своєму Instagram нові знімки, на яких продемонструвала нову "прикрасу" у всій красі - татуювання, пише Hyser.ua.

Зірка набила на внутрішній стороні ноги над коліном "raznotsvetnaya". Дорофєєва зробила знімок частини ніг і"пообіцяла собі бути сильніше".

"Щоб втілювати свої мрії, ставити цілі, стрибати вище голови, хотіти більшого... і домагатися більшого! Потрібно бути по-справжньому сміливим, щоб зізнаватися у своїх почуттях іншій людині, випускати пісні свого авторства і навіть просто брати мікрофон і виходити на сцену...", - пише вона під фото.

Дорофєєва зізнається, що їй щодня доводиться боротися зі своїми страхами і невпевненістю і вибирати сміливість. Вона привела в приклад пости, в яких дозволила бути собі не ідеальною.

Зробити тату для зірки також є одним з ознак проявом сміливості. Перед тим, як зробити такий важливий крок, зірка довго думає і готується.

Нове татуювання для співачки означає Її наповненість різними фарбами і почуттями. "А ще (і невипадково) це назва моєї нової пісні, яка скоро вийде...", - зізналася Дорофєєва.

Друзі та фоловери підтримали співачку і залишили безліч теплих коментарів.