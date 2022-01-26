Известная певица Надя Дорофеева призналась, что каждый день для нее нелегкий, ведь ей приходится бороться со своими страхами и неуверенностью - иногда красотка позволяет себе быть другой.

Певица опубликовала в своем Instagram новые снимки, на которых продемонстрировала новое "украшение" во всей красе - татуировку, пишет Hyser.ua.

Звезда набила на внутренней стороне ноги над коленкой "raznotsvetnaya". Дорофеева сделала снимок части ног и "пообещала себе быть сильнее".

"Чтобы воплощать свои мечты, ставить цели, прыгать выше головы, хотеть большего… и добиваться большего! Нужно быть по-настоящему смелым, чтобы признаваться в своих чувствах другому человеку, выпускать песни своего авторства и даже просто брать микрофон и выходить на сцену…", - пишет она под фото.

Дорофеева признается, что ей каждый день приходится бороться со своими страхами и неуверенностью и выбирать смелость. Она привела в пример посты, в которых разрешила быть себе не идеальной.

Сделать тату для звезды также является одним из признаков проявлением смелости. Перед тем, как сделать такой важный шаг, звезда долго думает и готовится.

Новая татуировка для певицы означает ее наполненность разными красками и чувствами. "А ещё (и неслучайно) это название моей новой песни, которая скоро выйдет…", - призналась Дорофеева.

Друзья и фолловеры поддержали певицу и оставили множество теплых комментариев.