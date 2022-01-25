Як пише Hyser, знаменитість порадувала шанувальників новими кадрами, на яких показала свою пляжну фігуру. Зараз Каменських відпочиває зі своїм чоловіком Потапом в Мексиці, проте не забуває про створення нових фото і відео для TikTok.

Під одну з найбільш використовуваних пісень для соцмережі вони виконала кілька рухів стегнами, демонструючи свої форми.

Каменських вибрала купальник з чорно-білим принтом, який складається не тільки з ліфа і трусиків, але і укороченого боді з рукавами.

Локацію зірка вибрала ту саму - це пляж, на якому подружжя ніжаться під сонцем Мексики.

Під відео Настя написала, що найкращий зимовий відпочинок для неї - це відпочинок на теплому узбережжі, а також поцікавилася, скільки серед її фоловерів любителів зимового відпочинку.

"Для мене найкраща відпустка це 🌴☀️🌊 тут багато любителів зимового відпочинку? ️ ️ 🤔☺️🤓 ",- пише зірка.

Однак не всі шанувальники прийшли в захват від фігури Каменських і розкритикували ще раз за занадто високо натягнуті стрінги.

"Так негарно труси одягла", " так ... немає вже колишніх форм", " вона в одязі буває??", "Та вже голою краще. Не потрібно робити трати на ті пов'язки. Збережеш сімейний бюджет", "дуже вульгарно", " Сильно втомилася!",- пишуть вони.