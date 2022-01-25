Как пишет Hyser, знаменитость порадовала поклонников новыми кадрами, на которых показала свою пляжную фигуру. Сейчас Каменских отдыхает со своим мужем Потапом в Мексике, однако не забывает о создании новых фото и видео для TikTok.

Под одну из самых используемых песен для соцсети они выполнила несколько движений бедрами, демонстрируя свои формы.

Каменских выбрала купальник с черно-белым принтом, который состоит не только из лифа и трусиков, но и укороченного боди с рукавами.

Локацию звезда выбрала ту же самую - это пляж, на котором супруги нежатся под солнцем Мексики.

Под видео Настя написала, что лучший зимний отдых для нее - это отдых на теплом побережье, а также поинтересовалась, сколько среди ее фолловеров любителей зимнего отдыха.

"Для меня лучший отпуск это 🌴☀️🌊 Здесь много любителей зимнего отдыха? 🤔☺️🤓", - пишет звезда.

Однако не все поклонники пришли в восторг от фигуры Каменских и раскритиковали еще раз за слишком высоко натянутые стринги.

"Так некрасиво трусы одела", "Да ... нет уже былых форм", "Она в одежде бывает??", "Та вже голою краще. Не потрібно робити трати на ті повязки. Збережеш сімейний бюджет", "Очень вульгарно", "Сильно устала!", - пишут они.