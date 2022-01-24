Нумеролог, неопсихолог Нонна Мусалян розповіла, для яких знаків зодіаку 2022 рік є кармічним, і хто назавжди змінить своє життя цього року.

Про це вона розповіла у новому випуску програми «Прогноз» з ведучою Любов'ю Завальнюк.

«2022 рік – це рік безумовного кохання, а безумовне кохання – це стан без права володіти кимось або чимось. І насамперед бути чесним самим з собою та любити себе. А любити себе означає брати відповідальність за себе та своє життя. У 2022 році назавжди зміниться та категорія людей, які готові дорослішати. А дорослішати майже ніхто не хоче і дуже багато людей просто хочуть отримати чарівну пігулку. Але насправді безумовне кохання – це про цілісність, баланс та зрілість», - повідомила Нонна Мусалян.

Нумеролог вважає, що цілісна людина – це людина, яка вміє від надлишку ще й віддавати, щоб наповнити своїм ресурсом та брати участь у гармонійному взаємообміні. Цілісних людей, впевнена вона, не більше 2% населення на планеті. І 2022 рік, акцентувала вона, це рік, який навчає нас ставати зрілими та цілісними особистостями. І зможе змінитися лише той, наголосила вона, хто готовий взяти на себе відповідальність та працювати над собою, не перекладаючи нічого на когось іншого.

«Ця тема дуже глобальна, бо ми жили у старій матриці, де завжди люди спиралися не на свій внутрішній центр, а на якісь обставини. Наприклад, якщо у мене є соціальний статус, то я крутий, якщо у мене є чоловік, то я цю галочку поставила, або якщо я захистила кандидатську – значить це теж галочка. А теперішня пандемія сприяла тому, що люди повинні були зрозуміти, що в них, крім них, нікого немає і вони на першому місці у себе без зовнішньої опори. Тобто мета 2022 року – полюбити себе, стати опорою для себе та знайти внутрішній стрижень, щоб стати собі цікавим», - резюмувала Нонна Мусалян.

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