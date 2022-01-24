Нумеролог, неопсихолог Нонна Мусалян рассказала, для каких знаков зодиака 2022 год является кармическим, и кто навсегда изменит свою жизнь в этом году.

Об этом она рассказала в новом выпуске программы «Прогноз» с ведущей Любовью Завальнюк.

«2022 год – это год безусловной любви, а безусловная любовь – это состояние без права обладать кем-либо или чем-либо. И в первую очередь быть честным самим с собой и любить себя. А любить себя значит брать ответственность за себя и свою жизнь. В 2022 году навсегда изменится та категория людей, которые готовы взрослеть. А взрослеть почти никто не хочет и очень многие люди просто хотят получить волшебную таблетку. Но на самом деле безусловная любовь – это о целостности, балансе и зрелости», - сообщила Нонна Мусалян.

Нумеролог считает, что целостный человек – это человек, который умеет от избытка еще и отдавать, чтобы наполнить своим ресурсом и участвовать в гармоничном взаимообмене. Целостных людей, уверена она, не больше 2% населения на планете. И 2022 год, акцентировала она, это год, который учит нас становиться зрелыми и целостными личностями. И сможет измениться только тот, подчеркнула она, кто готов взять на себя ответственность и работать над собой, не перекладывая ничего на кого-то другого.

«Эта тема очень глобальна, потому что мы жили в старой матрице, где всегда люди опирались не на свой внутренний центр, а на внешние какие-то обстоятельства. Например, если у меня есть социальный статус, то я крут, если у меня есть муж, то я эту галочку поставила, или если я защитила кандидатскую – значит это тоже галочка. А теперешняя пандемия способствовала тому, что люди должны были понять, что у них, кроме них, никого нет и они на первом месте у себя без внешней опоры. То есть цель 2022 года – полюбить себя, стать опорой для себя и найти внутренний стержень, чтобы стать самому себе интересным», - резюмировала Нонна Мусалян.

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