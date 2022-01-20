Відома телеведуча Леся Нікітюк може похвалитися ідеальною фігурою, тому її нерідко запрошують на роботу різні модельєри для реклами свого одягу.

Телеведуча Леся Нікітюк як тільки піднеслася на вершину українського шоу-бізнесу, так відразу стала однією з найбажаніших вітчизняних моделей, який хочуть «завербувати» не тільки наші дизайнери і модельєри, пише hyser.ua.

Тому зірку можна часто помітити в стильному, модному і дорогому одязі світових брендів. Власне, справа не тільки в популярності Нікітюк в Україні, а ще й в її зовнішніх модельних даних-струнке тіло, довгі ноги, соковиті форми стегон і грудей, гарне обличчя – це все пекуча суміш. Та й шанувальників у знаменитості величезна кількість.

На одному з фото, якими Нікітюк щедро поділилася на своїй сторінці в мережі Instagram , зірка демонструє свої точені вигини, лежачи на ліжку. У ведучій шикарні прозорі капронові колготки, які привертають увагу також тим, що під ними видніються чорні міні-трусики, якими так любить «світити» Нікітюк. Також, зірка засвітила чорний бюстгальтер, який грайливо прикрила рукою.

Шанувальники оцінили шикарне фото зірки. Багато відзначили, що це чи не найкраще фото Лесі Нікітюк За останній час, адже на ньому телеведуча як ніколи жіночна. Також Фанати багато жартували.