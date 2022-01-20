Известная телеведущая Леся Никитюк может похвастаться идеальной фигурой, поэтому ее нередко приглашают на работу разные модельеры для рекламы совей одежды.

Телеведущая Леся Никитюк как только вознеслась на вершину украинского шоу-бизнеса, так сразу стала одной из самых желаемых отечественных моделей, который хотят «завербовать» не только наши дизайнеры и модельеры, пишет hyser.ua.

Потому звезду можно часто заметить в стильной, модной и дорогой одежде мировых брендов. Собственно, дело не только в популярности Никитюк в Украине, а еще и в ее внешних модельных данных – стройное тело, длинные ноги, сочные формы бедер и груди, красивое лицо – это все жгучая смесь. Да и поклонников у знаменитости огромное количество.

На одном из фото, которыми Никитюк щедро поделилась на своей странице в сети Instagram , звезда демонстрирует свои точеные изгибы, лежа на кровати. В ведущей шикарные прозрачные капроновые колготки, которые привлекают внимание также тем, что под ними виднеются черные мини-трусики, которыми так любит «светить» Никитюк. Также, звезда засветила черный бюстгальтер, который игриво прикрыла рукой.

Поклонники оценили шикарное фото звезды. Многие отметили, что это чуть ли не самое лучше фото Леси Никитюк за последнее время, ведь на нем телеведущая как никогда женственна. Также фанаты много шутили.