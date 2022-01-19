Астролог Влад Росс розповів, що чекає на Путіна у 2022 році і коли варто очікувати піку ситуації в Росії.

Про це він розповів у новому випуску «Прогноз» з ведучою Любов'ю Завальнюк.

«Максимум до якої межі життя Путін може дійти – це 2023 рік до дня затемнення в день народження Гітлера 20 квітня. Якраз цього дня буде кільцеподібне диявольське сонячне затемнення і його вже точно Путін може не пережити. У липні та серпні Марс у карті Росії увійде до будинку влади. Росія дуже сподівалася на холодну зиму, але цього не сталося. І сама природа знову стоїть на боці України та ЄС, тож енергетична криза скасовується», - розповіла Влад Росс.

Астролог сказав, що ціни на енергетику дуже сильно в червні впадуть і сповільниться економічне зростання у всьому світі. І це пов'язано з тим, що ФРС підніме ставку долара і почне дорожчати, вважає він, тому буде обвал усіх валют по відношенню до долара. Долар зростатиме цього року по відношенню до всіх валют світу, повідомив він, особливо до таких країн, як Україна, а рубль взагалі завалитися. Тому варто очікувати на те, підкреслив він, що в Росії в рік Тигра завжди відбувається дефолт.

«Карлик сидітиме на троні, поки його не скинуть або поки він не зачахне. Путін вже навіть не може стояти його просто хитає, тому прогноз збувається і незабаром він навіть сидіти не зможе. У будинок чвар та ворожнечі Марс входить саме у квітні, тому навіть якщо почнеться якась війна з Росією, то активна фаза буде якраз у квітні. 16 липня найкраща дата, щоб провести переворот у Росії, тому що Сатурн входить до будинку ворогів, а Марс входить прямо в будинок влади Росії. У серпні завжди щось відбувається в Росії і Путін може навіть втратить свою владу, тому що рік Тигра – це рік переворотів», - резюмував Влад Росс.

Як повідомляла Politeka, Росс заявив, що у період ретроградної Венери забороняється робити якісь подарунки.

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