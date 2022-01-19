Астролог Влад Росс рассказал, что ждет Путина в 2022 году и когда стоит ожидать пика ситуации в России.

Об этом он рассказал в новом выпуске «Прогноз» с ведущей Любовью Завальнюк.

«Максимум до какого предела жизни Путин может дойти – это 2023 год до дня затмения в день рождения Гитлера 20 апреля. Как раз в этот день будет кольцеобразное дьявольское солнечное затмение и его уже точно Путин может не пережить. В июле и августе Марс в карте России войдет в дом власти. Россия очень надеялась на холодную зиму, но этого не произошло. И сама природа снова стоит на стороне Украины и ЕС, поэтому энергетический кризис отменяется», - рассказала Влад Росс.

Астролог сказал, что цены на энергетику очень сильно в июне упадут и замедлится экономический рост во всем мире. И это связано с тем, что ФРС подымет ставку доллара и он начнет дорожать, считает он, поэтому будет обвал всех валют по отношению к доллару. Доллар будет расти в этом году по отношению ко всем валютам мира, сообщил он, особенно таких развивающихся стран, как Украина, а рубль вообще завалиться. Поэтому стоит ожидать того, подчеркнул он, что в России в год Тигра всегда происходит дефолт.

«Карлик будет сидеть на троне, пока его не сбросят или пока он не зачахнет. Путин уже даже не может стоять, его просто шатает, поэтому прогноз сбывается и скоро он даже сидеть не сможет. В дом сор и вражды Марс входит именно в апреле, поэтому даже если начнется какая-то война с Россией, то активная фаза будет как раз в апреле. 16 июля лучшая дата, чтобы провести переворот в России, потому что Сатурн входит в дом врагов, а Марс входит прям в дом власти России. В августе всегда что-то происходит в России и Путин может даже лишится своей власти, потому что год Тигра – это год переворотов», - резюмировал Влад Росс.

Как сообщала Politeka, Росс заявил, что в период ретроградной Венеры запрещается делать какие-то подарки.

Также Politeka писала о том, что Яли заявил, что беспорядки в Казахстане начались из-за политического противостояния между Назарбаевым и Токаевым.