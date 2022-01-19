Голова Української Спілки ветеранів Афганістану та юрист Сергій Червонописький повідомив, що влада потроху перестає надавати свою підтримку ветеранам Афганської війни.

Про це він розповів у програмі Михайла Чаплиги «Скажи-ка дядько».

За словами юриста, сьогодні організації ветеранів на етапі знищення. «Після 2014 року для влади ми практично перестали існувати. Було прийнято низку законів, які заблокували кисень фінансуванню ветеранських організацій», - пояснює він. Отже, констатує Сергій Червонописький, у 2014 році політична ситуація в державі змінилася, державна допомога ветеранам зменшилася, зокрема, фінансування їхнім організаціям.

Тим не менш, підкреслює він, так не можна сказати про ставлення самих українців: народ і надалі поважає ветеранів і виявляє це. «В Україні відкрито на сьогодні 564 пам'ятники афганцям. Наразі в кожному районному центрі є пам'ятники афганцям – це відкривав народ, український народ показував своє ставлення», - розповідає гість програми. Принагідно Сергій Червонописький розповідає, що торік відкрили ще 4 пам’ятники.

Тому, підсумовує він, хоч з боку влади ветерани Афганської війни 1979-1989 років отримують все менше і менше підтримки, український народ і надалі виявляє свою повагу до них, ставлячи пам’ятники.

Як повідомляла Politeka, Червонописький поміркував над тим, наскільки можливе розгортання повномасштабної війни в Україні.

Також Politeka писала про те, що Червонописький розповів, що саме зараз не так в українській армії.