Председатель Украинского Союза ветеранов Афганистана и юрист Сергей Червонопиский сообщил, что власти понемногу перестают оказывать свою поддержку ветеранам Афганской войны.

Об этом он рассказал в программе Михаила Чаплыги «Скажи-ка дядя».

По словам юриста, сегодня организация ветеранов на этапе уничтожения. «Был принят ряд законов, который заблокировал кислород финансированию ветеранских организаций. На сегодня ветеранские организации просто уничтожаются», - объясняет он. Следовательно, констатирует Сергей Червонопиский, в 2014 году политическая ситуация в государстве изменилась, государственная помощь ветеранам уменьшилась, в частности, финансирование их организаций.

Тем не менее, подчеркивает он, так нельзя сказать об отношении самих украинцев: народ и дальше уважает ветеранов и проявляет это. «В Украине открыто на сегодня 564 памятника афганцам. Сейчас в каждом районном центре есть памятники афганцам – это открывал народ, украинский народ показывал свое отношение», - рассказывает гость программы. Кстати, Сергей Червонопиский рассказывает, что в прошлом году открыли еще 4 памятника.

Поэтому, подытоживает он, хотя со стороны власти ветераны Афганской войны 1979-1989 годов получают все меньше и меньше поддержки, украинский народ и далее проявляет свое уважение к ним, ставя памятники.

Как сообщала Politeka, Червонопиский поразмыслил над тем, насколько возможно развертывание полномасштабной войны в Украине.

Также Politeka писала о том, что Червонопиский рассказал, что именно сейчас не так в украинской армии.